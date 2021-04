Em dois anos, 27 mulheres morreram na sequência da gravidez

Joana Amorim Hoje às 07:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Taxa de mortalidade materna continua em níveis elevados. "Assunto da maior gravidade" que deve ser cientificamente estudado, alerta a Ordem dos Médicos.

A taxa de mortalidade materna continua em níveis elevados. Em 2019, morreram 12 mulheres por complicações da gravidez, parto ou puerpério. São menos três óbitos face a 2018, ano com número recorde de mortes maternas - 15 -, obrigando as autoridades de saúde a criarem uma task force para avaliar a situação. Em dois anos, contam-se 27 óbitos, com 2018 e 2019 a responderem pelas piores taxas de mortalidade materna desde 1990. Respetivamente, 17,2 e 12,7 óbitos por 100 mil nascimentos.