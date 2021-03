"Em Inglaterra não se veem cães abandonados"

Marisa Silva Hoje às 08:35 Facebook

Julian Ramsden adotou uma cadela no ano passado, na Associação Projeto JAVA, na Lourinhã, onde fez voluntariado.

Adotar um animal de estimação em Portugal não estava nos planos do inglês Julian Ramsden, mas quis o destino que, no final do ano passado, o seu caminho se cruzasse com o de Luna, a cadela de cinco anos que conheceu durante uma ação de voluntário na Associação Projeto JAVA, na Lourinhã. Natural de Inglaterra, Julian Ramsden conheceu a instituição há cerca de dois anos numa viagem pelo nosso país.

"Eu e a minha namorada andávamos a passear pelo interior e passamos pelas instalações da associação. Dias mais tarde, estávamos na praia a passear o meu outro cão e encontramos uma voluntária da associação. Ela falou-nos do projeto e fomos visitar as instalações", recordou o homem, que ficou a fazer voluntariado na associação entre setembro e dezembro de 2019.