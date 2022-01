Em quatro dias foram vacinadas 201 mil crianças

S. A. com Lusa Hoje às 21:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Um total de 306 mil pessoas, entre crianças, professores e funcionários escolares, foram vacinadas contra a covid-19 entre 6 e 9 de janeiro, tendo 201 mil menores recebido a primeira dose e os adultos a dose de reforço.

Segundo dados preliminares divulgados, este domingo, em comunicado pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, 201 mil crianças entre os 5 e os 11 anos foram inoculadas com uma primeira dose nestes quatro dias.

No sábado foram vacinadas 59.243 crianças, na sexta-feira mais 50.299 e na quinta-feira 49.100 crianças. Assim, neste domingo terão sido vacinadas mais de 42 mil crianças.

No primeiro período de vacinação para as crianças entre os 5 e os 11 anos, que decorreu no fim de semana de 18 e 19 de dezembro, foram imunizados 95.752 menores com a dose pediátrica da Pfizer.

Somando os dois períodos de vacinação para a faixa etária dos 5 aos 11 anos, iniciaram a vacinação mais de 296 mil crianças.

O Governo estimava que a vacinação nesta faixa etária atingisse este domingo as 280 mil crianças, cerca de 45% das 600 mil elegíveis.

Entre os dias 6 e 9 de janeiro, cerca de 87 mil pessoas do grupo prioritário de vacinação "comunidade escolar" (professores e funcionários de escolas básicas e secundárias) receberam a dose de reforço, tal como cerca de 18 mil pessoas das "respostas sociais na infância" (pessoal de creches e ATL), lê-se na nota.

PUB

O comunicado refere que se trata de dados preliminares, uma vez que no momento em que foi divulgada a contabilidade feita ainda havia alguns centros de vacinação a administrarem vacinas.