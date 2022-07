Em que lugar ficou a sua escola? Veja o ranking à meia-noite

JN Hoje às 15:18 Facebook

O "Jornal de Notícias" vai divulgar, a partir da meia-noite, o ranking das escolas portuguesas.

Os trabalhos do JN sobre o ranking, na edição online e no suplemento especial que acompanha a edição impressa desta sexta-feira, incluem ainda a listagem completa com a classificação de todas as escolas incluídas na lista, para além de reportagens nos estabelecimentos escolares em destaque, análises e entrevistas.

A partir da meia-noite, pode consultar também o especial interativo com toda a informação relevante sobre cada uma das escolas.