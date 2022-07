Em S. João da Madeira, fomenta-se o espírito crítico

Na Escola Secundária João da Silva Correia, em São João da Madeira, os resultados do agrupamento são considerados "muito satisfatórios" e justificados com o "trabalho desenvolvido pelo corpo docente a par do envolvimento e empenho dos alunos na construção das aprendizagens".

Esta secundária alcançou a 88.ª posição no ranking nacional geral e a 27.ª posição entre as escolas públicas nacionais.

"Apostamos no incremento de atividades que fomentem a criatividade o espírito crítico, a capacidade de ouvir e partilhar ideias, características que enformam o "Perfil do Aluno à saída da escolaridade obrigatória", refere Ana Magada. "Mantemos o rigor e exigência que sempre nos caracterizou e que são, estamos cientes, a chave para a qualidade do sucesso educativo dos nossos alunos."

A diretora diz que tem sido preocupação do agrupamento "a qualidade das aprendizagens a par do desenvolvimento de competências que permitam aos alunos exercer uma cidadania crítica e informada".

A escola de S. João da Madeira registou a melhor média na disciplina de inglês com 15,7. Seguem-se Economia A com 14,03; Português 13,0; Biologia e Geologia 12,79; Geografia A 12,4; Matemática A 11,5 e Física e Química 10,3.