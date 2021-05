Em Vila Nova de Paiva, todos são tratados como família

Sandra Ferreira Hoje às 00:01 Facebook

Na Escola Secundária de Vila Nova de Paiva, o baixo número de estudantes - 72 no ensino regular -, distribuídos por turmas pequenas de 22, 23 e 27 alunos, traduz-se "numa grande proximidade entre alunos e professores", assegura o diretor, João Adelino. Este estabelecimento de ensino do distrito de Viseu ficou em primeiro lugar no ranking dos percursos diretos de sucesso.

"Aqui conhecemos os alunos pelo nome, não pelo número. E como somos poucos acabamos por ser uma família", acrescenta, para explicar que o ensino acaba por ser muito personalizado. "Conhecemos os problemas do aluno, incluindo os mais pessoais e sociais e tentamos criar as melhores condições", diz o diretor.

Maria Luísa Caldeira, natural do Rio de Janeiro , Brasil, sente-se em casa, desde que se mudou, em 2017, para Vila Nova de Paiva, onde vive a maior parte da família paterna. Assim que passou a porta da Secundária, quase teve de se beliscar. "Dei de caras com professores que me acolheram de uma forma incrível e pensei: é muito bom para ser verdade".