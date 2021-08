Em Viseu, um sistema com dois meses já filmou incendiários em flagrante

José Ricardo Ferreira Hoje às 07:27 Facebook

Câmaras conseguiram detetar focos de incêndio na floresta com novo sistema de videovigilância, evitando quatro potenciais grandes incêndios.

O sistema de videovigilância florestal que começou a funcionar há pouco mais de dois meses na região Viseu Dão Lafões já apresenta resultados: foram detetados a tempo de evitar uma tragédia quatro focos de incêndio em zonas florestais muito densas e chegaram à Justiça provas que deverão levar à captura de eventuais incendiários.

As câmaras operam 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano. Entre maio e novembro, as imagens recolhidas são analisadas por militares da GNR, no Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu. São seis os ecrãs que mostram toda a informação recolhida no momento pelas quatro torres já em funcionamento. Depois desse período, tudo passa a ser visualizado no comando distrital. São quatro os elementos afetos ao serviço.