Em curso diálogo com a Alemanha sobre possível apoio a Portugal

A Embaixada da Alemanha em Lisboa confirmou que está em curso "um diálogo" entre os Governos alemão e português sobre "um possível apoio alemão" aos esforços de Portugal para ultrapassar a atual crise sanitária.

"A Embaixada da Alemanha em Lisboa confirma que existe um diálogo em curso entre os Governos alemão e português no que diz respeito a um possível apoio alemão aos esforços portugueses para ultrapassar a atual crise sanitária", indicou fonte oficial da representação diplomática alemã na capital portuguesa numa breve declaração por escrito, depois de questionada pela Lusa sobre uma eventual ajuda por parte da Alemanha a Portugal no atual contexto da crise pandémica. A mesma nota acrescentou que "a decisão sobre as áreas concretas de cooperação será tomada em estreita coordenação entre os dois Governos".

A informação sobre uma possível ajuda foi hoje avançada pela SIC, que também noticiou que um grupo de médicos militares alemães estaria em missão de observação no território português para avaliarem a falta de recursos humanos e de materiais. Segundo fonte oficial do Hospital Amadora-Sintra, citada pela Lusa, um pequeno grupo de médicos militares alemães esteve hoje naquela unidade hospitalar para avaliar o possível auxílio aos hospitais da área metropolitana de Lisboa em termos logísticos e de equipamento no combate à pandemia.

A visita teve contornos de "missão diplomática", consistindo numa reunião de pelo menos dois médicos militares alemães - que "vieram como representantes institucionais do Governo e não na qualidade de médicos" - com um médico daquela unidade (Hospital Amadora-Sintra) e da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), de acordo com a mesma fonte.