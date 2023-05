Embaixada contra as portagens tem transporte gratuito para ir a Lisboa protestar

Lídia Barata Hoje às 20:46 Facebook

A Plataforma ​​​​​​​P"la Reposição das Scuts na A23 e A25 está a disponibilizar transporte gratuito aos que queiram integrar a Embaixada da Beira Interior que querem levar a Lisboa, dia 20 de maio, para reiterar ao Governo a exigência da abolição das portagens nestas autoestradas e também na A24, uma luta que, apesar dos avanços e recuos, dura desde dezembro de 2011.

Exortar o máximo de cidadãos a participar neste protesto na capital, disponibilizando para tal transporte gratuito, cedido por algumas câmaras e juntas de freguesia deste eixo interior do país, é o objetivo da Plataforma que, depois de uma marcha lenta, dia 10, na Covilhã, promoveu nova sessão de informação sobre portagens esta sexta-feira, dia 12, em Castelo Branco.

O protesto chegou a estar previsto para 25 de fevereiro, mas acabou suspenso devido à abertura do ministro das Infraestruturas em negociar uma solução para as reivindicações da Plataforma, a quem João Galamba pediu uma proposta de redução de pórticos e um plano de mobilidade para a região, para poder apresentar ao grupo de trabalho interministerial. A Plataforma enviou a sua posição, mas, apesar dos vários pedidos de reunião ou informação, não têm obtido resposta. O Governo terá apenas apontado o final do primeiro semestre como o prazo para apresentar a sua proposta à reivindicação da Plataforma, garantindo que, entretanto, a Plataforma teria um canal aberto neste processo, mas o silêncio do Governo, reforça os objetivos desta ação em Lisboa, que "visa fazer pressão para que a promessa não caia no esquecimento. A eliminação das portagens naquelas vias é a meta, pelo que, se for conseguida apenas uma redução, será bem vida, mas a Plataforma promete manter a luta enquanto houver portagens".

Para esta embaixada definiram um mínimo de 200 a 250 participações. "Atendendo às dificuldades das pessoas e a algumas reticências dos autarcas em apoiarem as populações com transporte, temos consciência que não poderíamos reunir milhares", avança Luís Garra, recordando que além dos que participarão a partir dos vários pontos da Beira Interior, o apelo foi também estendido aos naturais da região e residentes na área metropolitana de Lisboa a juntarem-se ao protesto, que tem hora de início às 15H00, na rotunda do Marques de Pombal, de onde sairão em direção à Assembleia da República, onde terão lugar várias intervenções, tendo sido convidados a estar presentes a usar da palavra, se assim o entendessem os grupos parlamentares que têm estado com esta causa (PS, PSD, PCP, Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal) e os ministros das Infraestruturas, João Galamba, e da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.

Os argumentos não são novos, mas mantêm-se atuais, pois as portagens nestas vias "além de injustas, são as mais caras do país e estão a travar o desenvolvimento da região interior, que está a despovoar-se e a definhar económica e socialmente".

A Plataforma P"la Reposição das Scut nas autoestradas A23 e A25 integra a Associação Empresarial da Beira Baixa, a União de Sindicatos de Castelo Branco, a Comissão de Utentes Contra as Portagens na A23, o Movimento de Empresários pela Subsistência pelo Interior, a Associação Empresarial da Região da Guarda, a Comissão de Utentes da A25 e a União de Sindicatos da Guarda.