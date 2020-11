Emigração atinge mínimos dos últimos seis anos

Catarina Silva Hoje às 15:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O número de portugueses a emigrar está a cair há seis anos consecutivos. No ano passado, saíram pouco mais de 28 mil pessoas para o estrangeiro, menos 10,7% do que em 2018.

A queda nas saídas contrasta com o aumento de imigrantes que passaram a viver em Portugal, um número que disparou em 2019 com a entrada de quase 73 mil imigrantes permanentes no país, mais 68,5% em relação a 2018. Pelo terceiro ano consecutivo, o saldo migratório é positivo: há mais gente a entrar do que a sair.

As Estatísticas Demográficas do INE revelam que são as migrações que explicam o aumento da população residente em Portugal - estimada agora em 10,3 milhões - após nove anos de queda. Aliás, no ano passado, Portugal registou mais 19 mil habitantes em relação a 2018. A Área Metropolitana de Lisboa e as regiões Centro e Norte, a par da Região Autónoma da Madeira, são aquelas onde se regista um aumento da população. A capital é recordista, conta mais 16.940 habitantes.