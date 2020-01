Emigração leva mais crianças a voarem sós

Sofia Cristino Hoje às 13:37 Facebook

Viajar de avião não é novidade para as irmãs Francisca, 15 anos, e Inês Ponte, 11. Já "sozinhas é a segunda vez", conta a mais velha, enquanto a mãe termina o check-in. Vão passar uns dias com o pai a Estocolmo, na Suécia, onde vive. Uns minutos antes, outra criança despediu-se do pai para ir ter com a mãe a Paris.

Longe da confusão dos outros postos de atendimento do Aeroporto de Lisboa, o balcão da Groundcare passa despercebido, mas por ali nunca passaram tantas crianças. Só no último ano, viajaram 22 mil sozinhas, a partir de Lisboa, com destino a várias partes do Mundo. No Porto, andou à volta das 3000 crianças. Há cada vez mais famílias separadas pelo fenómeno da emigração e as crianças viajam sozinhas para lhes fazer companhia.

Acompanhamento