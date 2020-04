Emigrante no Canadá leiloa camisolas para ajudar hospitais de Braga e Barcelos

Joana Almeida Silva Hoje às 18:37 Facebook

José Carlos Silva, um emigrante português a viver no Canadá, está a leiloar camisolas de futebol para ajudar os hospitais de Braga e de Barcelos na luta contra a pandemia de Covid-19.

A viver em Toronto, Ontário, há quase 30 anos, José mantém viva a ligação a Portugal.

Tem 58 anos e desde criança que coleciona camisolas de futebol. Esteve "em casa" em três finais da Taça de Portugal e fica com a voz a tremer ao recordar "velhos tempos felizes".

Foi com o cunhado Ibrahim, ex-futebolista do Vitória de Guimarães e do Benfica, que faleceu este ano, que estabeleceu contactos com muitos jogadores.

O leilão de duas camisolas da sua coleção, uma das que tem ao dispor foi a utilizada pela seleção nacional no Mundial de 66, em Inglaterra, era "o mínimo que poderia fazer". O valor mínimo de licitação são 2500 dólares canadianos (cerca de 1600 euros), e José espera que as pessoas sejam generosas. "Não quero tirar qualquer aproveitamento, mas ando triste e quero ajudar esses dois hospitais", explica.

No Canadá, celebra a paixão ao futebol na Academia do Gil Vicente onde é presidente, um projeto com cerca de três anos que é frequentado por cerca de 200 atletas.

O Gil Vicente publicou os vídeos da iniciativa de José para apoiar os dois hospitais da região Norte: