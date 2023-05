Emigrantes da troika são os que mais aderem ao programa Regressar

Programa chegou a 18 mil pessoas desde 2019 e cresce todos os anos. Ministra explica que há mais emprego e divulgação.

Ao fim de 15 anos a viver na Áustria, Alemanha e Emirados Árabes Unidos, Susana Filipe regressou a Portugal com a família. Dirige, hoje, o Instituto para as Alterações Globais e Sustentabilidade (Change) da Universidade de Évora e é uma das quase 18 mil pessoas que voltaram para Portugal, nos últimos quatro anos, com apoio do programa Regressar. Mais de metade saíram de Portugal entre 2011 e 2015 e muitos vêm para trabalhar à distância para empresas de todo o Mundo.

Foi num programa da RTP2 que Susana Filipe, de 46 anos, de Évora, ouviu pela primeira vez falar do Regressar. Corria o ano de 2021 e a investigadora já trabalhava no estrangeiro há 15 anos. Na Áustria, onde estava com o marido e com os dois filhos menores, tomaram a decisão de regressar no final desse ano.