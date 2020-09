Emigrantes de volta: são jovens, licenciados e saíram na última crise

João Queiroz Hoje às 09:37 Facebook

Programa Regressar registou mais de 1400 candidaturas em menos de um ano e já está a apoiar cerca de 800 pessoas. Voltam por motivos familiares e porque encontram oportunidades de trabalho que não tinham quando partiram.

Saíram do país maioritariamente durante a última crise financeira, grande parte para o Norte e Centro da Europa, são jovens e quase metade é licenciada. É este o perfil dos que emigraram e estão a voltar, aproveitando para assentar a vida com as ajudas do Estado. O Programa Regressar já fez chegar ao Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) mais de 1400 candidaturas, desde que arrancou em julho do ano passado, abrangendo mais de 3 mil pessoas, incluindo os agregados familiares.

De acordo com os dados do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, 65% dos candidatos abandonaram o país entre 2011 e 2015, 47% tinham concluído o ensino superior e 38% têm idades entre os 15 e os 34 anos. São sobretudo provenientes do Reino Unido (19%), de França (17%), da Suíça (15%), do Brasil (8%) e de Angola (6%), estando representados, no total, 63 países.