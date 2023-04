Emigrantes incentivados a registarem propriedades

Diana Morais Ferreira Hoje às 13:28 Facebook

O Balcão Único do Prédio (BUPi) lançou uma campanha com o objetivo de sensibilizar os emigrantes para a importância da identificação e do registo de propriedades. O processo é gratuito e assegura a titularidade das propriedades.

Numa altura em que muitos emigrantes regressam ao país para férias da Páscoa, o BUPi aproveitou para lançar uma campanha, disponível até dia 20 de abril nos canais generalistas de televisão e na imprensa local, que visa apontar para a importância de identificar e registar as propriedades. O Balcão Único do Prédio já permitiu que mais de 200 mil cidadãos registassem 1,2 milhões de propriedades.

O processo de identificação, que pode ser feito em bupi.gov.pt ou num balcão de atendimento BUPi, é gratuito e não implica um aumento de impostos. Assegura ainda a titularidade das propriedades, ao contrário daquilo que acontece com a inscrição nas Finanças, que apenas importa para efeitos tributários e não garante os direitos de propriedade.

"É essencial que cuidemos do nosso legado, numa missão que é de todos. Por isso, esta campanha de sensibilização é dirigida aos nossos emigrantes, num período em que muitos regressam a Portugal para passar as férias da Páscoa. Juntando o útil ao agradável, esta pode ser uma excelente altura para identificarem as suas propriedades no BUPi e assegurarem devidamente a titularidade dos seus direitos, contribuindo, também, para um maior conhecimento do território português, que a todos beneficiará", afirma Carla Mendonça, Coordenadora da Estrutura de Missão eBUPi.

Está ainda disponível na Google Play Store e na App Store uma aplicação para o telemóvel, a App BUPi, que permite criar um esboço a partir da demarcação dos limites das propriedades e que depois será confirmado por um Técnico Habilitado.