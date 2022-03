Emigrantes podem ter dinheiro por reclamar na Suíça

Há emigrantes e ex-emigrantes portugueses que poderão ter dinheiro por reclamar em fundos de pensão na Suíça. As verbas correspondem ao período em que trabalharam no país e descontaram para o denominado segundo pilar da segurança social. O alerta é dado pela empresa SPNoW, criada no ano passado por descendentes de emigrantes na Suíça com o intuito de ajudar possíveis beneficiários a recuperar verbas "esquecidas".

De acordo com a empresa, a par dos descontos obrigatórios, como existem em Portugal, a Suíça introduziu em 1985 um segundo pilar no sistema de reformas da segurança social denominado Previdência Profissional Obrigatória, no qual cada trabalhador poupa uma parte do ordenado e "contribui para financiar o seu próprio capital de reforma".

Assim, cada empregador tem parceria com uma caixa de pensões para a qual são feitas as contribuições. Sempre que mudam de emprego, os trabalhadores têm de transferir as verbas para a caixa de pensão com a qual a nova empresa trabalha. No entanto, por desconhecimento, nem todos o fazem. Há, por isso, verbas que permanecem por reclamar.