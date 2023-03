Emigrantes voltam mas a maioria não ruma ao Interior

Lídia Barata Hoje às 08:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de 80% dos emigrantes que voltaram a Portugal à boleia do programa Regressar estão no Litoral, sobretudo em Lisboa, Porto, Braga e Aveiro.

Das candidaturas aprovadas pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que tutela o programa através do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), só cerca de mil (18,6%) se fixaram no Interior. Lançado em 2019, o Regressar prolonga-se até 2026. Já recebeu mais de sete mil candidaturas, abrangendo 15 mil pessoas.

A ministra Ana Mendes Godinho dá conta, ao JN, que, "nos últimos meses, registou-se um aumento considerável de candidaturas. Em janeiro, foram feitos 295 pedidos e, só nos primeiros 15 dias do mês de fevereiro, deram entrada mais de 126 candidaturas". A maioria tem origem na Suíça, França e Reino Unido.