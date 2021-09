Emissão em direto na noite de domingo e edição especial do JN na segunda-feira

JN Hoje às 20:27 Facebook

Acompanhe a jornada eleitoral através do site e das redes sociais. No dia seguinte, conte com análises e reportagens num jornal de 72 páginas.

O Jornal de Notícias vai acompanhar, este domingo, de forma permanente, através das suas plataformas, todas as incidências das eleições autárquicas, desde que abram as urnas e até à contagem dos últimos votos e divulgação dos resultados finais. A edição online, as redes sociais, uma emissão vídeo em direto durante a noite e uma edição especial do JN na segunda-feira fazem parte do cardápio que vamos oferecer aos nossos leitores.

Eleições "ao minuto"

O acompanhamento "ao minuto" arranca às 10 horas na no site, com todos os factos relevantes e uma especial atenção ao retrato da participação dos cidadãos, um pouco por todo o país, numas eleições ainda marcadas pelas necessidades de distanciamento social ditadas pela pandemia. A partir do momento em que encerrem as urnas (20 horas), vai abrir-se um novo capítulo, agora com atenção "ao minuto" à evolução dos resultados e das reações. A partir das 21 horas, pode acompanhar, em tempo real, a contagem dos votos em todos os concelhos e freguesias do país.

Emissão vídeo em direto

A partir das 20.45 horas, arranca a emissão vídeo em direto, no site e na nossa página no Facebook, com convidados em estúdio e ligações à rede de correspondentes, para lhe dar a conhecer os resultados e as reações. Uma equipa de reportagem vai percorrer seis concelhos da Área Metropolitana do Porto, ao encontro de jornalistas e convidados, para uma antecipação do que vão ser os próximos quatro anos.

Para a análise e comentário teremos, em estúdio, Álvaro Castello-Branco, ex-deputado do CDS e antigo vice-presidente da Câmara do Porto, Felisbela Lopes, investigadora e docente na área das Ciências da Comunicação na Universidade do Minho, e Miguel Guedes, músico e jurista. Ao longo da noite, faremos ligações em direto a cerca de duas dezenas de concelhos e daremos um salto até à redação do JN para análise aos resultados e às surpresas da noite. Esta emissão especial deverá terminar cerca das 23.10 horas.

Redes sociais

Uma forma diferente (e complementar) de acompanhar a noite eleitoral será através das nossas contas nas redes sociais. Com destaque para o Instagram, onde, para além do essencial dos resultados, também poderá ver as imagens dos bastidores da nossa emissão especial.

Edição especial na segunda-feira

Para a síntese de um dia preenchido, o melhor é comprar a edição especial do JN de segunda-feira. Mobilizámos os nossos jornalistas e correspondentes para garantir a melhor informação sobre tudo o que acontecer de mais relevante. Uma edição especial que terá 72 páginas, sendo que 32 serão inteiramente dedicadas às eleições autárquicas, mas onde terá, como sempre, o noticiário mais importante das diferentes secções, da Justiça aos locais, do Nacional à Cultura, sem esquecer o Desporto e também a cobertura de outro ato eleitoral que decorre este domingo: as eleições para escolher o sucessor de Angela Merkel na Alemanha.