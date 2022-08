Emitidos 3,5 milhões de vales de manuais escolares em oito dias

Em oito dias, já foram emitidos 3,5 milhões de vales para a aquisição de manuais escolares, segundo dados de ontem do Ministério da Educação. O PCP aplaude a medida, que diz ter o seu cunho, mas exige mais. Por isso, anunciou a entrega de uma iniciativa legislativa para que os livros de fichas também sejam "gradualmente" gratuitos.

No ano letivo de 2021/ /2022, os serviços do Ministério da Educação emitiram 6,147 milhões de vales (cada livro equivale a um "voucher"), dos quais foram levantados pelas famílias 5,464 milhões. No total, 659 mil alunos já receberam "vouchers".

Até ao dia de ontem, já tinham sido emitidos 3,5 milhões de vales: 2,5 milhões dos quais para aquisição de novos livros e um milhão para manuais reutilizados. No ano letivo passado, foram reutilizados 2,3 milhões de manuais, o que corresponde "a uma percentagem de cerca de 65%".