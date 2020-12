Emoção e esperança no arranque da vacinação no Centro Hospitalar do Tâmega de Sousa

Mónica Ferreira Hoje às 10:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Alberto Silva, médico de 68 anos do serviço de Urgência do Hospital Padre Américo de Penafiel, foi o primeiro de 600 profissionais do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) a receber a vacina contra a covid-19.

Nesta primeira fase, o CHTS recebeu 600 vacinas, que vão ser administradas a 470 profissionais de saúde do Hospital Padre Américo, em Penafiel, e a 130 do Hospital de São Gonçalo, em Amarante.

Visivelmente emocionado, Alberto Silva confessou que este foi o momento por que esperava há vários meses e que nunca teve dúvidas em receber a vacina. "Sempre o quis fazer. Porque esta é uma luta desigual. Não sabemos de que lado o vírus vai aparecer e muitas vezes sentimo-nos impotentes. E esta é uma esperança que surge e se Deus quiser vai ser o princípio do fim".

Alberto Silva foi vacinado pela enfermeira Filipa Silva, que esteve na área covid e agora está na medicina do trabalho. "Estive no internamento covid, estava a fazer turno no dia que recebemos o primeiro internamento e vivemos momentos muitos assustadores, com muitas dúvidas e muitos receios".

"Recebemos agora, com muita alegria. Sabemos que é um pouco assustador, mas é uma esperança. Que seja o princípio do fim da pandemia.

Nos próximos três dias vão ser ministradas as vacinas aos 600 profissionais das duas unidades do CHTS. Ainda estão sinalizados mais 600, que correspondem aos critérios definidos, que serão vacinados em breve, em função da receção das vacinas.