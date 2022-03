Empresário russo acusa deputada de afirmações "fantasiosas e falsas"

Hoje às 22:52 Facebook

O empresário de origem russa Markos Leivikov acusa Mariana Mortágua de afirmações "fantasiosas e falsas".

A resposta surge depois de várias denúncias da deputada bloquista, nas televisões e no site Esquerda.Net sobre as ligações do empresário ao regime de Putin, por um lado, e a Marco Galinha, CEO do Grupo Bel e da Global Media Group (proprietária, entre outros títulos, do JN), por outro.

Em comunicado, Leivikov garante que nunca foi "identificado pelas listas oficiais como oligarca russo" e que nunca teve qualquer ligação a Vladimir Putin ou a pessoas próximas do presidente russo. "A minha atividade empresarial tem mais de 35 anos e nunca tive qualquer envolvimento político", assegura.

Relativamente aos seus investimentos em Portugal, Leivikov garante que só conheceu Marco Galinha em 2020 e que, apesar da sua ligação familiar, não tem "qualquer sociedade com o mesmo em negócios de media".

O empresário de origem russa, mas que se identifica como cidadão austríaco, acrescenta que sempre se manifestou contra todas a guerras. "Durante toda a minha vida, opus-me a ações militares e sempre procurei demonstrar que a melhor "arma" dos povos é a cultura", diz Leivikov, lembrando que é "patrono da cultura e de associações humanitárias e de caridade" e que já recebeu uma distinção da Unesco pela sua promoção do diálogo cultural.