Empresários discutem no Porto desafios das lideranças

Duzentos e cinquenta empresários e gestores de setores diversos participam, esta quarta-feira, na Porto Business School (PBS) - a Escola de Negócios da Universidade do Porto - na conferência "Pensar no Futuro: o Desafio das Lideranças", promovida com a Confederação Empresarial de Portugal (CIP).

Visando "promover o debate sobre os desafios dos líderes nas empresas" e "refletir sobre as possíveis soluções a implementar", a iniciativa enquadra-se na missão da PBS de "preparar empresas e indivíduos para serem agentes da mudança ao longo da vida".

O orador da sessão de abertura é o presidente do Grupo Bel e do Global Media Group, detentor do "Jornal de Notícias", Marco Galinha, que também intervém no primeiro painel - "Que competências devem ter os novos líderes e qual o seu papel perante os novos desafios?" - com o presidente da Corticeira Amorim, António Amorim, e de Ana Salomé Martins, da administração da Symington.

Transição climática

"O que procuram os novos profissionais das empresas?" é o título do segundo painel, com intervenções de José Miguel Leonardo (Randstad Portugal) Ana Vicente (Sonae Sierra) e Cristina Azevedo (LHH | DBM).

António Saraiva, presidente da CIP - que representa 150 mil empresas - aborda o tema "Qual é o papel do Associativismo na transformação social para o Futuro?", com Jorge Portugal (COTEC) e de Miguel Pinto (Continental Advanced Antenna Portugal.

À tarde, decorrerá uma sessão de pares abordando temas como a sucessão geracional e familiar, liderança e ambição, sustentabilidade e transição climática e transformação digital.