Empresas de fundição com quebras de 25% por causa da guerra

O setor nacional de fundição está a negociar com os fornecedores de energia contratos a longo prazo, tentando limitar aumento de preços. A guerra na Ucrânia está a provocar quebras de 25% na faturação destas empresas. Um dos principais problemas é a quebra de encomendas do setor automóvel, que representa 65% da faturação das fundições.

À margem do XIX Congresso Nacional de Fundição, que esta quarta-feira reuniu mais de 200 pessoas ligadas ao setor e ao sistema científico e tecnológico, em São João da Madeira, Filipe Villas-Boas, presidente da Associação Portuguesa de Fundição (APF), revelou, ao JN, que as metalúrgicas estão a negociar com os fornecedores de energia contratos a longo prazo para mitigar os custos com a energia.

Esclarece que "alguns distribuidores, nomeadamente a EDP, estão a negociar contratos de longo prazo [entre cinco e 10 anos] com preços fixos" que, não sendo comparáveis aos preços "antigos", terão menos impacto na indústria de fundição.