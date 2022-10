Empresas de laticínios desesperam por ajudas à energia

Com o setor dos derivados do leite "no limite", devido ao aumento do gás e eletricidade, a diretora-geral da Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios, Maria Cândida Marramaque, lamenta que as prometidas ajudas do Governo para as empresas ainda não tenham chegado ao terreno. As queixas surgem depois de, esta semana, o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, ter anunciado um pacote de três mil milhões de euros de apoio à fatura energética.

"As ajudas são importantes mas, com os preços que temos neste momento, temo pela continuidade de algumas indústrias porque há seis meses que vivemos com isto e quando é que chegam os apoios?", questiona Maria Cândida Marramaque.

Tempos "muito duros"