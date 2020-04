Empresas de Valongo produzem e oferecem viseiras de proteção

Reis Pinto Hoje às 14:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas empresas de Valongo produziram e um concessionário automóvel vai distribuir amanhã, sexta-feira, cinco mil máscaras individuais de proteção. O equipamento chegará a hospitais, Câmara de Valongo e bombeiros.

Aproveitando a sua experiência nas áreas dos moldes e do fabrico de componentes em plástico, a Solidtech, com sede em Ermesinde, e a Soplast, cuja fábrica está implantada em Campo, e a Caetano Baviera, no Porto, juntaram-se numa missão solidária para ajudar algumas instituições que, neste momento, enfrentam um enorme desafio.

Numa altura em que os equipamentos de proteção individual escasseiam, a Solidtech e a Soplast desenvolveram uma viseira de proteção para os profissionais de saúde que se encontram na primeira linha no combate ao Covid-19, estando a distribuição a cargo da Caetano Baviera do Porto.

"Perante a urgência imposta às linhas de produção com a crise da Covid-19 e a interrupção de abastecimento aos respetivos mercados, a Solidtech e a Soplast desenvolveram uma viseira de proteção específica e desenhada exclusivamente para dar um contributo na luta contra o flagelo vivido pelos operacionais de saúde, que estão na verdadeira linha da frente de combate. A equipa e viaturas da Caetano Baviera do Porto irão proceder à entrega das mesmas nas instituições contactadas para o efeito", explicou Carlos Cerqueira, diretor geral da Caetano Baviera do Porto, concessionário da BMW.

As cinco mil viseiras já produzidas serão distribuídas amanhã, sexta-feira, aos hospitais de São João, Hospital de Campanha do Porto (instalado no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota), Santo António, Pedro Hispano (Matosinhos), Centro Hospitalar de Gaia-Espinho, São Sebastião (Santa. Maria da Feira), Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Hospital de Penafiel, Câmara Municipal de Valongo e Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça.