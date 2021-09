Empresas escapam às multas por não darem formação ao pessoal

Erika Nunes Hoje às 07:08 Facebook

No ano de maior cumprimento do Código do Trabalho, apenas 21% promoveram ações. ACT registou 36 infrações entre 2017 e 2020.

Em quatro anos, desde 2017 e o final de 2020, a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) só registou 36 infrações e emitiu 56 advertências e uma notificação relacionadas com o incumprimento da obrigação de as empresas darem, no mínimo, 35 horas (40 horas desde outubro de 2019) de formação aos seus trabalhadores.

A regra está definida no Código do Trabalho, mas a maioria das empresas não a cumpre, escapando à punição. Perante a lei, não conceder o número mínimo de horas anuais de formação contínua a, pelo menos, 10% dos colaboradores é uma contraordenação grave e a sanção varia de acordo com a dimensão da empresa e se há negligência ou dolo.