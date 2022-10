Empresas esperam por Governo para decidir custo das portagens

Zulay Costa Ontem às 21:53 Facebook

O Governo quer refrear os aumentos nas portagens no próximo ano, mas as concessionárias das autoestradas, que ajustam o valor conforme a inflação, aguardam as negociações e as contrapartidas que poderão estar em cima da mesa.

Fernando Medina, ministro das Finanças, manifestou abertura para discutir com as concessionárias a possibilidade de colocar um travão às portagens no próximo ano, antevendo que as negociações serão difíceis.

Ao JN, fonte da Lusoponte, a concessionária das duas travessias rodoviárias sobre o rio Tejo (Lisboa), diz que é "prematuro" estar a pronunciar-se sobre esta matéria. Neste momento, a empresa propõe subidas do custo das portagens, tendo por base a taxa de inflação de setembro, que o Instituto Nacional de Estatística aponta ser de 9,3%. Se não houver negociações, atravessar a ponte 25 de abril e a Vasco da Gama custará mais 20 e 25 cêntimos, respetivamente, para os veículos ligeiros. Outras concessionárias tomam por base o valor de outubro.