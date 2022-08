Empresas exigem apoio de dois milhões por ano face à crise energética

Governo promete aumentar para 500 mil euros por ano apoios a utilizadores intensivos de energia, mas associações reclamam dois milhões ara centenas de fábricas.

O aumento de 400 mil para 500 mil euros do apoio anual às indústrias grandes consumidoras de gás natural anunciado pelo Governo não chegará para pagar um mês de fatura em centenas de empresas. Associações reclamam pelo menos dois milhões para fazer face aos aumentos de custos.

O Governo prometeu apresentar em setembro as novas medidas. As empresas esperam mais do que a cobertura, a fundo perdido, de 30% da diferença entre os custos em 2021 e em 2022, até 500 mil euros, no âmbito do "Programa Apoiar as Indústrias Intensivas em Gás".