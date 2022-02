Empresas obrigadas a ter "plano de benefícios sociais" para prospeção de lítio

João Matos Fernandes afirmou, esta sexta-feira à tarde, que as autarquias vão ter benefícios económicos e sociais, caso a exploração de lítio avance nos respetivos concelhos. Ou mesmo antes, durante a fase de prospeção. O ministro do Ambiente e da Ação Climática disse ainda que haverá reuniões entre a próxima quarta e sexta-feira com os autarcas.

Em conferência de Imprensa, nas instalações da Agência Portuguesa do Ambiente, no Porto, o governante defendeu que "os benefícios locais são uma peça fundamental para ganhar ou não o concurso".

O Governo anunciou esta semana que vai avançar com um procedimento concursal, nos próximos 60 dias, para atribuição da fase de pesquisa e prospeção do lítio às empresas. Há seis locais em Portugal que foram analisados e reúnem condições.

O anúncio do Executivo motivou várias críticas por parte de autarcas, como o presidente da Câmara Municipal de Pinhel, no distrito da Guarda, que vai avançar com uma providência cautelar contra a fase de prospeção no concelho.

Esta sexta-feira, o ministro do Ambiente justificou que a área afetada em algumas zonas para a pesquisa e prospeção de lítio é "marginal, mesmo muito pequena". "É da ordem de um quilómetro quadrado no caso de Almeida [Guarda]", precisou. "Nunca haverá exploração sem avaliação ambiental", reforçou João Matos Fernandes.

O governante detalhou que foi aprovada uma "nova lei das minas", em vigor desde maio deste ano, para haver "muitos mais cuidados ambientais e preocupações de justiça social". "Os ganhos da exploração mineira são repartidos até 50% com as autarquias".

A medida serve "para deixar no território uma parte deste dinheiro", que as autarquias e as comunidades locais vão escolher onde aplicar.

Para uma empresa concorrer à fase de pesquisa terá de respeitar quatro regras: apresentar um programa de investimentos, um programa geral de trabalho, um compromisso de projeto industrial e um "plano de benefícios sociais".

No caderno de encargos do Governo, diz Matos Fernandes, haverá uma "percentagem de obrigatoriedade de mão-de-obra local", que será discutida com as autarquias. Durante a fase de prospeção, a estimativa é que seja necessário entre 10 a 30 trabalhadores em cada zona.

"Nem um grama deste lítio vai ser processado fora de Portugal. Não vamos nunca vender em bruto", garantiu.

O ministro disse que "Portugal está em condições de ser o primeiro país com uma refinaria de lítio na Europa", sendo um "processo essencial para a modernização da economia" e a descarbonização.

Além disso, a empresa que ganhar um lote, já na fase de exploração, vai ter legalizar a sede no concelho onde a "mina vier a existir".