Empresas pagam estágios a estrangeiros com mestrado para fixar talento

As empresas nacionais vão oferecer estágios remunerados a jovens estrangeiros que completem o mestrado em Portugal, no âmbito de um programa que visa atrair novos talentos e fixar pessoal qualificado, bem como inverter o "inverno demográfico". Resulta de uma parceria entre a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e a associação Business Roundtable Portugal (BRP). O projeto-piloto avança neste semestre com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP).

O programa Inov Contacto Reverse, anunciado esta quarta-feira, permitirá a empresas nacionais oferecer estágios remunerados a recém-mestres estrangeiros, para reforçar a disponibilidade de quadros internacionais que sustentem o processo de globalização das empresas, explicam os promotores da iniciativa, acrescentando que tem como base "os 25 anos de sucesso do Inov Contacto da AICEP".

O projeto-piloto, que avança no primeiro semestre deste ano, com o apoio da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), consiste na realização de estágios remunerados de seis meses, em contexto real de trabalho, onde cada jovem terá a oportunidade de colaborar com uma das entidades de acolhimento (empresas parceiras do programa).

Para a concretização do projeto-piloto, esta iniciativa irá contar no total com a participação de 10 empresas da Associação BRP que, no seu conjunto, irão disponibilizar 12 estágios.

70 mil estrangeiros em universidades portuguesas

"O objetivo passa por tirar partido do talento internacional a estudar em universidades portuguesas - cerca de 70 mil pessoas - e atraí-lo para as empresas nacionais, reforçando a disponibilidade de quadros internacionais, e contribuindo para fortalecer as competências e visão internacional destas organizações, e também para reverter o inverno demográfico que o país atravessa", explica uma nota enviada ao JN.

Segundo as entidades responsáveis pelo programa, "a presença de talento internacional nas empresas irá contribuir para uma capacitação das equipas locais com conhecimento das dinâmicas e cultura do mercado do país de proveniência desses talentos, possibilitando-lhes um maior potencial de expansão do negócio nesses mesmos mercados". Além disso, notam que "os talentos internacionais poderão, no futuro, representar ativos importantes no contexto em que regressam ao país de origem, mas mantêm o vínculo com a empresa, levando consigo o know-how das duas geografias e tornando-se embaixadores das empresas portuguesas e de Portugal noutros mercados, bem como no mercado nacional".

O presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, garante que o Inov Contacto Reverse "tem todo o potencial para se tornar num novo instrumento relevante para a promoção do crescimento empresarial e da internacionalização da economia portuguesa".

Internacionalização do tecido empresarial

Já Vasco de Mello, presidente da BRP, nota que "a concretização deste programa vai possibilitar às pequenas e médias empresas (PME) portuguesas, mas também às grandes, aprofundar o seu conhecimento em mercados estrangeiros estratégicos para estas, facilitando o seu processo de expansão internacional."

"Esta é mais uma medida concreta em colaboração com a AICEP, que acreditamos poder vir a fazer a diferença no apoio ao crescimento das nossas empresas. Atualmente, em Portugal, existe uma sub-representatividade de grandes empresas e, nesse sentido, a associação BRP tem vindo a apresentar um conjunto de propostas pragmáticas que abrem caminho ao aumento de escala do nosso tecido empresarial", refere ainda Vasco de Mello. E destaca, a propósito, que "são as empresas maiores que produzem mais, pagam melhores salários e proporcionam mais oportunidades de crescimento e desenvolvimento aos seus colaboradores, potenciando, nessa medida, o crescimento do país".

Tornar as PME mais competitivas

Por sua vez, Filipe de Botton, membro da BRP e líder do grupo de trabalho da globalização, refere que "existe atualmente em Portugal uma dificuldade em aceder a talento qualificado".

"Olhamos para os 70 mil jovens estrangeiros a estudar nas nossas universidades como uma oportunidade para reter esse fator de qualidade no país que eles escolheram para o seu mestrado. Tal retenção irá criar competências, fazer crescer, mas também acelerar a globalização do nosso tecido empresarial, no sentido de tornar as PME maiores e mais competitivas", explicou ainda o membro da associação.

Rui Calçada, diretor da FEUP, sublinhou que esta faculdade "apoia desde o primeiro momento e com entusiasmo esta iniciativa, ciente da mais-valia para as empresas da diversidade e competências da sua comunidade internacional de estudantes". Acrescentou que a FEUP "tem políticas ativas de integração intercultural dos mais de 1200 estudantes estrangeiros de grau que acolhe e participa, desde 2021, na rede de Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes do Alto Comissariado para as Migrações".

A partir de setembro, após o projeto-piloto, o programa irá decorrer em paralelo com o Inov Contacto da AICEP e a expectativa dos promotores é que outras empresas e organizações se associem enquanto entidades de acolhimento.

A associação BRP é composta por 42 líderes de empresas e grupos empresariais relevantes pelo seu valor acrescentado, emprego, investimento e contributo genérico para Portugal, explica a nota remetida ao JN, destacando ainda que "integra setores de atividade económica diversos, localizações geográficas diferentes e empresas em fase de desenvolvimento distintas". O conjunto dos líderes empresariais é representado por uma direção composta por nove membros, nomeados numa base rotativa, em mandatos de três anos.