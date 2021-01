Encerramento das escolas tirou metade da população da rua

João Queiroz Hoje às 14:33 Facebook

Esta sexta-feira, no dia em que as escolas e universidades fecharam portas, o confinamento da população atingiu 50% e ficou a apenas oito pontos percentuais do valor obtido na primeira sexta-feira do primeiro estado de emergência, decretado em março.

Os dados medidos pela PSE são claros: no dia em que entraram em vigor as novas medidas restritivas, registou-se o valor mais baixo do Índice de Mobilidade (IM) desde o início deste segundo confinamento geral: apenas 64% da mobilidade pré-covid. O IM reflete a população em circulação, as distâncias percorridas e os seus tempos de deslocação, em que 100 representa o valor da mobilidade média registada antes da pandemia.

O efeito do fecho das escolas é, aliás, "bem visível na percentagem de confinamento adicional, isto é, na percentagem de população que adicionalmente está confinada em comparação com o que seria o nível normal pré-pandemia."

"Em média antes da pandemia, às sextas-feiras, cerca de 23% da população estava confinada. Esta última mostra um confinamento de mais 27 pontos percentuais face ao que seria a "normalidade" pré-pandemia. Se olharmos para a evolução semanal deste confinamento adicional nos dias úteis, vemos que estamos ainda longe do primeiro confinamento do ano passado. Em média, nos dias úteis desta semana, as medidas resultaram num confinamento de mais 20% do que a normalidade", observa a empresa em comunicado.

Porém, sublinha, o nível de confinamento começou a baixar ao final do dia. Entre as 6 e as 10 horas a quebra média no tráfego foi de 34%. Até às 18 horas, a estimativa de confinamento da PSE para o dia (baseada no comportamento dos portugueses até então), era de 54%. Entre as 19 e as 21 horas, no entanto, verificou-se um aumento da circulação: o tráfego cresceu, em média, 15,5%, o que fez com que 4% dos portugueses entrassem em circulação.

"Este acréscimo de mobilidade no final do dia e com perfil de maior distâncias percorridas" é, segundo a consultora, resultado "de uma saída das cidades para um retiro fora das zonas urbanas, possivelmente antecipando um 'lockdown e, também, a proibição da circulação entre concelhos que volta a ser imposta neste fim de semana.

Os dados da PSE, que estuda a mobilidade dos portugueses desde 2019, são apurados a partir de uma aplicação móvel que recorre à tecnologia GPS instalada nos smartphones de 3670 pessoas.