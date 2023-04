Encerraram 1700 lojas no país desde janeiro

Sofia Cristino Hoje às 10:49 Facebook

Comerciantes dizem que Baixa de Lisboa "corre risco de ficar descaracterizada". Porto e Braga também sofrem com inflação e valores das rendas.

A venda de quarteirões inteiros para a construção de hotéis, os elevados valores das rendas de espaços comerciais, que vão, segundo os comerciantes até 50 mil euros por mês em Lisboa, e a perda do poder de compra têm levado ao encerramento de dezenas de lojas na Baixa de Lisboa, dificuldades também sentidas no Porto e Braga. "Desde o início de janeiro, estão a fechar em média 18 lojas por dia no país, ou seja, já encerraram quase 1700 lojas", diz Carla Salsinha, presidente da União das Associações de Comércio e Serviços, referindo-se a dados da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal.

Quem anda pela Baixa de Lisboa, não há mês em que não se depare com o fecho de mais um espaço comercial, muitas vezes substituído por lojas de souvenirs ou de grandes cadeias internacionais. Carla Salsinha acredita que, a continuar assim, "dentro de um ou dois anos, corremos um sério risco de o comércio da Baixa estar todo descaracterizado".