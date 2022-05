Encontro COTEC reúne Marcelo, rei de Espanha e presidente de Itália em Braga

Rui Dias Hoje às 18:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da República, o rei de Espanha e o presidente da Itália vão participar no XV Encontro COTEC Europa 2022 que se realiza na quarta-feira, em Braga, no Theatro Circo, subordinado ao tema "A Cultura ao Encontro da Inovação".

A associação empresarial e as congéneres espanhola e italiana reúnem-se para aprofundar as relações entre a cultura, a criatividade e o resto da economia.

No dia anterior, terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa, que ocupa o cargo de presidente da Assembleia Geral da COTEC Portugal, o Rei Filipe VI, de Espanha e Sergio Mattarella, Presidente de Itália, visitam Guimarães e jantam no Paço dos Duques de Bragança. O XV Encontro COTEC Europa vai refletir sobre o aprofundamento das relações entre as Indústrias Criativas e Culturais (ICC) e a restante economia, os efeitos sinérgicos que esta aliança pode gerar e as potenciais vantagens competitivas.

Serão abordados temas como o valor do património cultural como ativo estratégico e fator de diferenciação para as empresas; o investimento na cultura e criatividade como potenciadores do desenvolvimento local, da regeneração urbana, do crescimento e competitividade da economia e da inclusão social; a ação combinada entre a Indústria 4.0 e as ICC com o potencial de gerar soluções de inovação aplicada a problemas complexos; a necessidade de aproximação das ICC aos restantes sectores de atividade; as vantagens comparativas dos países COTEC decorrentes dos ativos criativos e culturais; e o papel da Cultura enquanto elemento de aproximação dos povos.

Entre os oradores deste XV Encontro COTEC Europa, além dos dirigentes da COTEC de Portugal, Espanha e Itália, estão vários líderes de ICC dos três países. Em Portugal, a COTEC engloba empresas multinacionais, grandes grupos nacionais e PME"s, em vários setores de atividade, representando, em termos agregados, mais de 16% do PIB em valor acrescentado bruto e 8% do emprego privado.