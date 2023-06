Endividamento das autarquias tem de ser revisto, diz Ana Abrunhosa

Os limites ao endividamento das autarquias têm de ser repensados, quer na fórmula de cálculo, quer nas limitações impostas por lei, pondo fim às constantes exceções que, ano após ano, vão surgindo nos orçamentos do Estado. As palavras são da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que defende também uma revisão da Lei das Finanças Locais.

"Os limites de endividamento têm de ser compatíveis com as novas competências das autarquias", de forma a permitir acesso as linhas de financiamento do Banco do Fomento e do Banco Europeu de Investimento (BEI).

As atuais limitações são incompatíveis, na perspetiva da governante, com uma verdadeira autonomia constitucional da gestão financeira das autarquias.