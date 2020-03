Enfermeira do IPO Porto com Covid-19 trabalhou uma semana com sintomas

Hoje às 21:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A enfermeira-chefe do IPO do Porto foi diagnosticada com o novo coronavírus após vários dias com febre e sintomas ao nível respiratório, enquanto continuava a exercer as suas funções. Equipa já se encontra a fazer análises de despiste à doença.

De acordo com a informação apurada pela TSF e confirmada pelo presidente do Conselho de Administração do IPO do Porto, Rui Henrique, a enfermeira-chefe do serviço de análises do hospital desvalorizou a situação depois de ser questionada pelos colegas, alegando que "era apenas uma constipação".

Sem demonstrar melhorias, contactou as autoridades de saúde no fim da semana, que a aconselharam a fazer o teste ao covid-19, por sua vez positivo. Rui Henrique garante que a profissional está em casa desde sexta-feira, e que não teve contacto direto com os doentes. "É uma enfermeira com posições de gestão e que não está a prestar cuidados diretos aos pacientes", explica.

Um outro caso de coronavírus foi confirmado em mais uma enfermeira do serviço de análises, depois de ter feito o teste este domingo. Apesar dos sintomas, a profissional de saúde também continuou a trabalhar. Equipa de assistentes, operacionais e restantes enfermeiros do serviço de análises dirigiram-se até ao Hospital de São João, no Porto, para a realização do despiste.

Apenas uma auxiliar e uma enfermeira do serviço de análises regressaram esta segunda-feira ao trabalho, mas o presidente do Conselho de Administração garante que "foram mobilizados meios de outras unidades" e que o serviço está a funcionar normalmente.

O IPO do Porto já registou sete casos positivos de covid-19. Entre eles, uma enfermeira do bloco central cujo marido acabou por morrer após também ter sido infetado. Até ao momento, o hospital tem 78 profissionais em quarentena, e começou a ser montado um hospital de campanha no parque de estacionamento, esta terça-feira.