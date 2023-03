Enfermeiros de hospitais privados em greve na próxima semana

Os enfermeiros dos hospitais privados anunciaram greve a 16 deste mês, nos turnos da manhã e da tarde, para exigir a regulação dos horários de trabalho, aumentos de 10% e 25 dias úteis de férias. No mesmo dia, os trabalhadores vão concentrar-se em frente ao Hospital Cuf Descobertas, no Parque das Nações, em Lisboa, num protesto marcado para as 11.30 horas. Este será um mês marcado por greves dos vários setores.

Pela primeira vez, os enfermeiros que exercem em hospitais abrangidos pela Associação Portuguesa da Hospitalização (APHP) vão estar em greve, exigindo a implementação de 35 horas semanais, o aumento salarial mensal para quem trabalha por turnos e o pagamento do regime de prevenção. Para o dia anterior, está marcada a greve geral da Função Pública, anunciada pela Frente Comum, por aumentos salariais imediatos e a valorização de carreiras e dos serviços públicos.

No pré-aviso de greve, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) recordou que, ainda em janeiro, 800 enfermeiros a exercer funções nos hospitais pertencentes aos grupos privados CUF, Luz e Lusíadas da área de Lisboa subscreveram um abaixo-assinado com estas reivindicações. Apesar de os lucros do setor terem aumentado exponencialmente nos últimos anos, os enfermeiros apontam que a APHP, ao fim de três meses de negociações com o SEP, continua a não aceitar nenhuma das propostas apresentadas.

"Decorridas quatro reuniões, só podemos considerar que os enfermeiros que exercem nestas instituições não estão a ser devidamente valorizados", advertiu a estrutura sindical.

Entre as reivindicações estão ainda a compensação das chamadas "horas penosas" , trabalhadas em noites, nos fins de semana e feriados, o aumento salarial em 10% para todos os enfermeiros e a atualização do subsídio de refeição para 8,10 euros.

Segundo o SEP, estas instituições estão abrangidas pelo Contrato Colectivo de Trabalho da APHP, que define a Carreira de Enfermagem aplicável nas 75 instituições privadas associadas na APHP.

Ainda no setor da saúde, os médicos estão em greve a 8 e 9 de março em resposta à proposta do Governo para fazerem trabalho noturno e urgências até aos 60 anos. Sem acordo à vista, a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) manteve o protesto.