Enfermeiros entregam milhares de pedidos de escusa de responsabilidade

Inês Schreck Hoje às 07:09, atualizado às 07:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Demissões de cargos de chefia sucedem-se e vão continuar porque situação é explosiva, diz bastonário dos Médicos. Ministra vai ao Parlamento explicar as dificuldades em Setúbal, mas será confrontada com problemas de todo o país.

Os enfermeiros apresentaram no último mês mais de mil escusas de responsabilidade em vários hospitais do país por falta de condições para cuidar dos doentes com segurança e qualidade. Só no Hospital de Leiria foram 1106 pedidos, adiantou a Ordem dos Enfermeiros ao JN. Do lado dos médicos, as demissões em bloco dos cargos de chefia sucedem-se desde outubro e, garante quem está no terreno, vão continuar.

Os sinais de alerta vêm de todos os lados porque a situação nos hospitais públicos "é explosiva", garante o bastonário da Ordem dos Médicos (OM). A ministra da Saúde vai esta quarta-feira de manhã ao Parlamento. Marta Temido foi chamada pelo PCP para explicar as dificuldades no Hospital de Setúbal, mas deverá ser confrontada com problemas de todo o país.