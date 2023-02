Enfermeiros especialistas exigem contagem do tempo de serviço

Francisco Pinto Hoje às 13:54 Facebook

Os enfermeiros especialistas exigem a contabilização dos anos de serviço para a progressão da carreira e fizeram, esta terça-feira, uma greve de duas horas e um protesto em frente ao Hospital de São João, no Porto.

"Anos trabalhados têm de ser contabilizados" e "Costa escuta, os enfermeiros estão em luta" foram algumas das reivindicações entoadas pelos enfermeiros. Nuno Lourinho enfermeiro especialista, vai explicando que a greve alerta para o problema dos profissionais com mais anos de carreira, que, apesar de serem os mais experientes e com mais anos de profissão, vêm os seus salários a serem reduzidos em concurso, sendo comparativamente inferiores aos salários de enfermeiros mais novos.

Também enfermeira Conceição Braga relata o seu caso particular. Com o descongelamento das carreiras na área da enfermagem, existem situações que não foram tomadas em conta. "Entrei para a carreira de enfermagem em 1997. Concorri no concurso de enfermeira especialista em 2009 e, neste momento, ganho menos do que um enfermeiro com menos anos de carreira", lamenta a especialista.

Tendo em conta que o Tribunal Arbitral "propôs mínimos exagerados aos enfermeiros, que podem interferir e esvaziar a presença das pessoas à greve", Nuno Lourinho entende que, ainda assim, a paralisação teve um grande nível de adesão.

Estas greves parciais continuarão em diversos pontos do país, ocorrendo até ao dia 23 de fevereiro.