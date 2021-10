Enfermeiros faltaram durante uma semana por atraso no salário

Rogério Matos Hoje às 08:26 Facebook

Profissionais foram contratados por empresa de trabalho temporário para centros de vacinação na região de Lisboa.

Vários enfermeiros que prestam serviço nos centros de vacinação em Lisboa e Vale do Tejo através da empresa de trabalho temporário "Precise" faltaram durante toda a semana passada devido ao atraso no pagamento dos salários. Em causa está a liquidação do ordenado do mês de setembro, que só aconteceu no início desta semana, em vez de 15 de outubro, como inicialmente previsto. A empresa garante que a situação se deveu a "constrangimentos internos e pontuais".

A falta de pagamento levou a que vários enfermeiros, conforme o JN apurou, faltassem ao serviço em protesto. Nesses centros de vacinação, faz-se atualmente a inoculação das vacinas da covid e da gripe. Perante a falta de enfermeiros, os agrupamentos de centros de saúde (ACES) alocaram profissionais dos centros de saúde para colmatar a ausência e alertaram que não iam mais contar com os enfermeiros faltosos. Convocaram, então, profissionais dos ACES Arco Ribeirinho, Amada-Seixal, Arrábida, Lisboa Norte, Loures-Odivelas, Lisboa Central, Sintra, Ajuda, Lezíria, Amadora e Estuário do Tejo.