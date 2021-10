Enfermeiros fazem greve a todos os serviços a 3 e 4 de novembro

Erika Nunes Hoje às 07:34 Facebook

Profissionais anunciam esta sexta-feira as datas e as condições do protesto convocado na sequência da falta de resposta às reivindicações feitas no final do verão.

Os sete sindicatos de enfermeiros existentes em Portugal que, pela primeira vez, marcaram uma greve conjunta, anunciam esta sexta-feira à tarde as datas e as condições do protesto na primeira semana de novembro. O JN antecipou, junto de fontes sindicais, que a paralisação ocorrerá a 3 e 4 de novembro, e será geral, abrangendo todos os serviços e todos os turnos.

Os sindicatos dos Enfermeiros, dos Enfermeiros Portugueses, dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira, Democrático dos Enfermeiros de Portugal, Independente dos Profissionais de Enfermagem e Independente de Todos os Enfermeiros Unidos entregaram uma carta ao Ministério da Saúde, no passado dia 21 de setembro, com as reivindicações dos profissionais. Sem resposta, no início desta semana avisaram o governo que avançariam para a greve "na primeira semana de novembro", admitindo ainda a possibilidade de diálogo e negociação.

Entre outros problemas que se repetem desde há várias greves, os profissionais reclamam "a contratação dos enfermeiros que estão em situação precária", uma "avaliação de desempenho adequada à profissão", a "correção dos problemas relativos à contagem de pontos" e "condições iguais para enfermeiros com contratos individuais de trabalho e contratos em funções públicas".