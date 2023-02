Enfermeiros ponderam tabelas remuneratórias para setores privado e social

A necessidade de tabelas remuneratórias orientadoras para os enfermeiros nos setores privado e social foi defendida num encontro promovido pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (SINDEPOR), que juntou, no Porto, uma dezena de associações. Tiago Ramos manifestou disponibilidade do SINDEPOR, enquanto coordenador na região Norte, para a concretização de tabelas aplicáveis a várias áreas de enfermagem e que garantam valores aceitáveis para os independentes a recibo verde.

Na reunião, que foi realizada no final da semana passada para discutir novas formas de sindicalismo, foi também defendida a conciliação do trabalho com a vida privada, entre outras matérias que os enfermeiros querem ver no centro do debate, como a violência em contexto laboral. As associações juntaram-se para lançar novos caminhos e abordagens que permitam renovar o modelo de sindicalismo que consideram ser antiquado, mas as questões salariais e as condições de trabalho acabaram por dominar as atenções.

Ganhar 900 euros no setor social