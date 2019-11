Enfermeiros que paralisaram cirurgias preparam nova luta

Inês Schreck Hoje às 16:16 Facebook

O grupo de enfermeiros que há precisamente um ano avançou com as greves às cirurgias programadas nos hospitais está a preparar uma nova ação de luta. A iniciativa "de certa forma inovadora" está a ser suportada pela verba que sobrou da campanha de crowdfunding.

Numa publicação no Facebook, esta sexta-feira de manhã, o denominado grupo "Greve Cirúrgica" dá conta de que passou um ano desde a primeira greve e das intenções de voltar à luta "em breve".

"Temos estado mais silenciosos, mas não parados, e muito brevemente regressaremos à luta ativa contra quem não nos respeita e não quer reconhecer o nosso valor", referem, sem especificar o que tencionam fazer.

"Está já na forja uma nova forma de intervenção formal junto das mais altas entidades do país, com responsabilidade nesta matéria, por forma a voltar a trazer para a ordem do dia os problemas e injustiças que enfrentamos todos diariamente, fruto da falta de rumo de sucessivos Governos na regulação da nossa profissão", escrevem.

Ao JN, a enfermeira Sara Rego deixou claro que, nesta primeira fase, não está nenhuma greve em cima da mesa. Mas assegurou que se a ação que está a ser preparada não funcionar, a greve volta a ser uma possibilidade.

"O nosso objetivo é que sejamos atendidos sem causar o transtorno que sempre advém de uma greve. Mas se não surtir o efeito que pretendemos podemos voltar a pensar numa greve", admitiu.

O segredo em torno da ação que será desenvolvida provavelmente "antes do final do ano" prende-se com a necessidade de informar primeiro os colegas e só depois a comunicação social, justificou a enfermeira, admitindo que se trata de uma "iniciativa de certa forma inovadora".

"Julgo que até agora nenhum grupo independente de enfermeiros tentou chegar desta forma às mais altas entidades do Estado", acrescentou.

Sara Rego confirmou ainda que parte do dinheiro que sobrou da campanha de angariação de fundos para compensar os enfermeiros que fizeram greve está a ser usada na preparação da nova ação de luta.

Para financiar as duas greves cirúrgicas, no final de 2018 e início de 2019, os enfermeiros conseguiram angariar 784 mil euros através do financiamento colaborativo ("crowdfunding"), dos quais sobraram cerca de 200 mil euros.

O grupo de cinco enfermeiros, no qual se inclui Carla Rego, vai agora lutar pela correção de alegadas injustiças no reposicionamento na carreira e pela uniformização dos procedimentos em todos os hospitais.

Entre 22 de novembro e 31 de dezembro de 2018, a primeira greve adiou cerca de oito mil cirurgias programadas em cinco grandes hospitais.

A segunda greve às cirurgias, entre 31 de janeiro e 28 de fevereiro deste ano, que começou em sete hospitais e depois foi alargada a dez, levou ao adiamento de mais de cinco mil cirurgias.

A paralisação dos blocos operatórios só terminou quando o Governo decidiu decretar uma requisição civil e publicar um parecer para travar o efeito prático do protesto.

"Não pudemos contrariar as diretivas do Governo, apoiadas pela Procuradoria-Geral da República. Mesmo não concordando com a interpretação que foi feita da lei, os enfermeiros respeitam o Estado de Direito. Passou um ano, mas não nos esquecemos desta luta, que é de todos nós", escreveu o grupo Greve Cirúrgica nas redes sociais.