Engenharias e Medicina disputam melhores médias

Entre os dez cursos com a nota de acesso mais elevada, metade são da Universidade do Porto. Nova licenciatura de Engenharia Aeroespacial de Aveiro entra no top.

Num ano em que aumentou em 7% o número de alunos colocados nos cursos com maior índice de excelência, Engenharias e Medicina continuam, sem surpresa, a disputar as notas de acesso mais elevadas. Mas com nuances no top 10: os cursos de Matemática Aplicada cederam posições a Línguas e Relações Internacionais e à nova licenciatura de Engenharia Aeroespacial da Universidade de Aveiro. Nesta primeira fase de acesso ao Superior, a Universidade do Porto responde por metade daquele ranking.

Se tivermos em conta o número de estudantes colocados, Medicina é, de longe, o curso com maior concentração de melhores alunos: 775 contra 449 em Engenharias. Ao todo, são quatro os cursos de Medicina a figurarem no top 10, dois dos quais da Universidade do Porto, tal como no ano passado.