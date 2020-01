Engenheiros avaliam infraestruturas do Norte e da Galiza

Hoje às 10:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Encontro no Porto vai debater o estado geral de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias.

Aeroportos, ferrovias, rodovias e portos vão estar em debate no 9.º Encontro de Engenharia Civil do Norte de Portugal-Galiza, depois de amanhã, na Ordem dos Engenheiros - Região Norte (OERN). O secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, encerrará o evento.

O coordenador do Colégio de Engenharia Civil do OERN, admite que pode haver infraestruturas em risco. "O valor das infraestruturas é demasiado crítico para não ser tratado com profundidade", afirmou Bento Aires, que alertou para a necessidade de ser feita uma análise de risco, caso contrário pode "continuar a haver falta de segurança, riscos de operação, funcionamento ineficiente e, como última consequência, o aumento da sinistralidade".

A análise do estado das infraestruturas do Norte de Portugal à Galiza está na ordem do dia, até porque, explicou Bento Aires, "foram precisos 50 anos para haver uma decisão sobre o aeroporto de Lisboa e, a este ritmo, o aeroporto do Porto precisa de começar já a pensar no futuro".

Oradores galegos e nacionais de relevo abordarão os temas estratégicos no encontro de engenheiros que começará pelas 9.30 horas e terminará já depois das 18.15 horas.