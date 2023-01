Engenheiros e economistas dizem que traçado Lisboa-Madrid não serve os interesses nacionais

Hermana Cruz Hoje às 12:46 Facebook

As ordens dos Engenheiros e dos Economistas pediram, esta sexta-feira, uma "aprofundada reflexão" e estudos técnicos sobre o traçado da alta velocidade entre Lisboa e Madrid, considerando que a proposta no Plano Ferroviário Nacional não serve os interesses nacionais.

"A ligação de alta velocidade, prevista entre Lisboa e Madrid, deverá ser objeto de aprofundada reflexão e de estudos técnicos, porquanto não está garantido que o traçado atualmente pensado serve os interesses do país", sustentam os bastonários das ordens dos Engenheiros e dos Economistas, respetivamente Fernando Almeida Santos e António Mendonça, numa posição conjunta, emitida, esta sexta-feira, no final de um debate sobre a alta velocidade, com a presença do secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco.

Em concreto, o traçado, apresentado, há dois anos, pelo ex-ministro Pedro Nuno Santos, que incide sobre o Corredor Internacional Sul, com uma nova linha entre Évora e Elvas. "Esta linha permitirá velocidades iguais ou superiores a 250 quilómetros/hora e, por isso, é uma linha de alta velocidade, de acordo com a classificação da legislação europeia", explicou, na altura, Pedro Nuno Santos.