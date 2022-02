Engenheiros técnicos desobrigados de estágio

Os diplomados com cursos superiores de engenharia reconhecidos pela Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET) vão ser dispensados de estágio para inscrição naquela associação de direito público e para o exercício da profissão, passando apenas a ser obrigados a frequentar com aproveitamento uma ação de formação sobre ética e deontologia profissional.

A alteração consta do novo Regulamento de Estágio da OET, cuja proposta foi homologado pelo secretário de Estado das Infraestruturas e está em vias de ser publicado no "Diário da República", na sequência das alterações à lei-quadro da lei das associações profissionais, que elimina os obstáculos injustificados no acesso às profissões reguladas.

Em nota de imprensa, a OET reconhece que os estágios até agora em vigor constituíam uma restrição injustificada no acesso à profissão - condenada pela União Europeia, que levou à alteração da lei, há pouco mais de um ano -, notando que se justificavam apenas quando não havia um processo nem uma agência de avaliação e acreditação dos cursos.

O regulamento, que foi aprovado no final de dezembro pela Assembleia Representativa Nacional da OET, mantém um estágio parcial para os diplomados com cursos "que não habilitam na totalidade para o pleno exercício da profissão", explica a ordem.

Nesse caso, os diplomados poderão inscrever-se na ordem como "membros estagiários", obtendo, no período de estágio, "os ECTS (tempos de trabalho dos estudantes reconhecidos em áreas científicas segundo o Sistema Europeu de Transferência de Créditos) em falta para o pleno exercício da profissão".