Enriquecimento ilícito: Bloco Central resiste a apelo do Presidente da República

Propostas de BE, PCP, Chega e PAN vão forçar Parlamento a debruçar-se de novo sobre o tema.

​​​​O Parlamento vai debater, mais uma vez, a criminalização do enriquecimento ilícito e a ocultação de riqueza. Mas, para já, isso não acontecerá por iniciativa dos dois maiores partidos. Se o PS manifesta resistência, o PSD continua a defender prudência. Para já, apenas PCP, BE, Chega e PAN responderam afirmativamente ou até se anteciparam ao apelo do presidente da República para se legislar sobre a matéria. Já a Iniciativa Liberal apela ao debate.

"Hoje a transparência é mais do que muita. Só não se prova o que não se quer", sustentou a líder parlamentar do PS, na semana passada, considerando que o problema não é falta de leis para provar discrepâncias nos rendimentos, mas sim a falta de eficácia de quem tem de as analisar.