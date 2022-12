Ensino articulado: "Se aulas não fossem na escola pública muitos não vinham"

Escola privada em Vila do Conde abriu mais vagas para ensino articulado do que Estado custeou. Pais e alunos agradecem.

Democratizar o ensino artístico especializado e levá-lo a todos. Foi esta a premissa de Jorge Casimiro quando, no início do ano letivo, decidiu abraçar o desafio e ficar com todos os alunos que queriam ir para o articulado, mesmo os que não tiveram direito a vaga financiada. À Escola de Artes da Vila foram atribuídas apenas dez vagas financiadas no Curso Básico de Teatro. Nenhuma em Música. O diretor arriscou: avançou com 27 alunos e, pela primeira vez, a EB 2, 3 D. Pedro IV, em Mindelo, Vila do Conde, tem uma turma dedicada de ensino articulado - de Música e Teatro - e a formação artística é dada na própria escola. "Se as aulas não fossem na escola pública, muitos não conseguiam vir. Muitos pais não têm hipótese de andar a levar e a trazer as crianças. Isso foi fundamental", assegura.

Em vez de irem à Escola de Artes da Vila, no centro da cidade, a seis quilómetros de Mindelo, ter as disciplinas da formação artística, é Jorge Casimiro e os outros professores quem leva as aulas à EB 2, 3 D. Pedro IV. "É um modelo em que eu acredito, sobretudo para as escolas que estão mais distantes da cidade. É aproximar este ensino dos miúdos e fazer com que o articulado deixe de ser só para quem vive no centro", afirma.