Ensino privado critica "discriminação" nos vales para manuais

Vouchers começam a ser emitidos a partir de hoje através da plataforma Mega. Livrarias e supermercados com descontos.

Os vales para trocar por manuais escolares começaram a ser emitidos a partir de hoje, através da plataforma Mega. Destinam-se, para já, aos alunos do primeiro ciclo, do 8.º ano e do 11.º ano. Os restantes níveis de ensino podem aceder aos vouchers a partir do dia 9 de agosto. O programa de troca de vales por manuais reutilizados ou novos gratuitos abrange os estudantes das escolas públicas ou os alunos a frequentar estabelecimentos com contratos de associação. A medida deixa de fora o ensino privado que lamenta a "discriminação entre alunos".

"É uma injustiça e parece-nos absolutamente inaceitável. Isto é um apoio aos alunos, não é uma medida de Ação Social Escolar. É uma medida destinada a pessoas com posses. Não há nenhuma razão para haver uma discriminação entre alunos apenas em função da sua opção educativa", criticou ao JN Rodrigo Queiroz e Melo, diretor-executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, frisando que a associação vai continuar a lutar pela igualdade no acesso aos vales, à semelhança do que foi feito com o cheque-dentista que, só no ano passado, foi alargado ao ensino privado.