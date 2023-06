Ensino profissional: qualificar a oferta e reformar os currículos

Joana Amorim Hoje às 00:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Estudo do EDULOG alerta para perceção "facilitista", defendendo aumento do nível de exigência e do número de alunos sem dificuldades de desempenho

Diplomam-se mais tarde, têm notas mais baixas e provêm de famílias menos escolarizadas. A maioria dos alunos que opta pelo ensino secundário profissional (ESP) pretende concluir o secundário, havendo uma minoria crescente motivada pela melhoria de empregabilidade. Mas também os que no ESP veem uma via mais fácil para entrar num curso superior. Tendência que exige reflexão, porque desvirtua a natureza daquele ensino. Uma das mais de 20 recomendações do mais recente estudo do EDULOG - "Como valorizar o Ensino Secundário Profissional? Dilemas, Desafios e Oportunidades" -, em colaboração com a Universidade de Aveiro.

A questão que se coloca, defendem os investigadores, é perceber que perfis de estudantes do ESP queremos ter. Num rosto ainda muito marcado por alunos com baixo desempenho escolar, condicionando a perceção de qualidade. Defendendo-se um aumento do número de alunos sem dificuldades escolares e focados na integração no mercado de trabalho. Para o efeito, deve considerar-se o "aumento do nível de exigência dos curricula".